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اتفاق أمريكا وإيران.. نائب ترامب: الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية مطلقا

كتب : وكالات

02:17 ص 15/06/2026

جيه دي فانس

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قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا، بين الولايات المتحدة وإيران، يضمن عدم تمكن طهران من امتلاك أسلحة نووية.

أضاف فانس في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية: "هذه الصفقة تعني أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية مطلقا، ليس فقط لن تقوم بتطويرها، بل أيضا لن تحاول الحصول عليها أو حتى محاولة شرائها هذا الأمر وارد بدقة في الاتفاق".

ووعد نائب الرئيس الأمريكي بأن واشنطن ستراقب امتثال إيران لشروط الاتفاق، لكنه لم يحدد ما ستحصل عليه طهران في مقابل هذا الامتثال.

وقال فانس: "هناك نهج نؤكد فيه على ذلك، وهناك فوائد حقيقية إذا التزمت إيران بتعهداتها".

وأشار فانس إلى أن التزام طهران بالاتفاق سيؤدي إلى تحول جذري في الشرق الأوسط خلال الخمسين عاما القادمة، مما يجعله منطقة أكثر ملاءمة للاستثمار.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

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جيه دي فانس حرب إيران وأمريكا اتفاق أمريكا وإيران طهران ترامب

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