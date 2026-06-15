أكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الاثنين، رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.

وأكد أنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت واشنطن إلى القبول بإنهاء الحرب.

وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا سيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة.

وأضاف كاظم غريب آبادي: "خضنا محادثات طويلة مع باكستان وقطر بشأن مذكرة التفاهم خلال الأيام الماضية".

تابع: "خضنا اليوم ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران لبحث موضوع مذكرة التفاهم وملاحظاتنا عليها".

وذكر مساعد وزير الخارجية، أنه وبموجب المذكرة وبعد التوقيع الرسمي تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار البحري.

وأكد أنه بدءا من هذه الليلة سيبدأ إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وتابع: "نعلن اعتبارا من الليلة عن الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان".

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم لم تكن نتيجة للدبلوماسية وحدها، بل أيضا نتيجة للإنجازات العسكرية وصمود الشعب.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن طهران ستنشر بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا بعد التوقيع الرسمي عليها، مشيرا إلى أن إيران لديها برامج خاصة لمراقبة تنفيذ أمريكا لتعهداتها في مذكرة التفاهم، وفقا لروسيا اليوم.