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وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات مفاوضات إيران وأمريكا

كتب : وكالات

10:36 م 12/06/2026

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني

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قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه جرى اتصال هاتفي اليوم الجمعة، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، تناول آخر تطورات المفاوضات الأمريكية–الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وبحسب بيان الخارجية، فإن عبد العاطي أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معربًا عن التطلع لاغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.
وفي سياق متصل، جرى تواصل بين الوزير عبد العاطي ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات الجارية.
وأكد عبد العاطي، دعم القاهرة لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب، ويحقق مصالح جميع الأطراف، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

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مفاوضات إيران وأمريكا بدر عبدالعاطي عباس عراقجي

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