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وزير الخارجية يرحب في اتصال مع نظيره القطري بإعلان ترامب إلغاء الضربات العسكرية ضد إيران

كتب : وكالات

08:49 م 12/06/2026

وزير الخارجية المصري ونظيره القطري

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رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

يأتي الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة.
كما يأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إلى القاهرة، والتي عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

وتناول الاتصال مستجدات الأزمة الإيرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الأخيرة اتصالًا بالأزمة فى إيران.
كما بحث الوزيران الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، حيث أكد وزير الخارجية على رفض مصر لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربي الشقيقة، باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

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الخارجية المصرية مصر وقطر بدر عبدالعاطي دونالد ترامب حرب إيران

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