كشف نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي ‌فانس، ملامح الاتفاق المحتمل مع إيران، مؤكدًا أنه يتضمن تقديم منافع اقتصادية لطهران، وليس منحها أموالا مباشرة.

قال نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه لن يتم صرف أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو مقابل حضور أي اجتماع.

وأوضح جيه.دي ‌فانس، أن الاتفاق المحتمل يربط حصول طهران على فوائد اقتصادية بمدى وفائها بالتزاماتها، مؤكدًا أن أي منافع اقتصادية ستكون مشروطة بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن هناك الكثير من المعلومات المضللة المتداولة بشأن الاتفاق المحتمل المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي.

وأكد جيه.دي ‌فانس، أن الاتفاق مع إيران صُمم بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرًا إلى أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى أن الاتفاق المحتمل يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم.

وشدد جيه.دي ‌فانس، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحقق نتيجة جيدة بطريقة أو بأخرى فيما يتعلق بالملف الإيراني.