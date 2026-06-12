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محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان ويتابع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى

كتب : محمود عجمي

12:20 م 12/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (3)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (6)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (4)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (7)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (8)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (9)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (10)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (11)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (12)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (13)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (5)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (17)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (16)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم (15)

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أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة للمترددين على المستشفى، في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أداء القطاعات الخدمية والارتقاء بها.

قوة استيعاب حضانات الأطفال المبتسرين وقسم الطوارئ بمستشفى الإيمان

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، شملت قسم الاستقبال العام، وقسم الطوارئ، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، إلى جانب وحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة تعمل بكفاءة لتقديم الرعاية الطبية لحديثي الولادة.

كما شملت الجولة تفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 37 جهازًا، حيث اطّلع المحافظ على آليات التشغيل وجاهزية الأقسام المختلفة لتقديم الخدمة الصحية

شكاوى المرضى وتوافر الأدوية بمستشفيات أسيوط

وخلال جولته، حرص المحافظ على إجراء حوار مباشر مع المرضى وذويهم داخل الأقسام المختلفة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، واطمأن على توافر الأدوية والرعاية الصحية.

ووجّه بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى والعمل على تذليل العقبات فورًا، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين.
وتابع المحافظ حالة أحد المرضى الذي واجه معوقات إدارية أثناء استكمال إجراءات حصوله على الخدمة العلاجية، ووجّه بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات اللازمة، بما يمكنه من تلقي العلاج دون تأخير، مع استيفاء المستندات المطلوبة.

خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات الحكومية

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأداء المستشفيات والمنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وشدد المحافظ على أهمية حسن استقبال المرضى وذويهم، وتقديم الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لهم، مع سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، لمتابعة مستوى الأداء والتعرف على الاحتياجات الفعلية، والعمل على تذليل أي عقبات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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أسيوط الصحة الغسيل الكلوي

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