أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها أكملت تنفيذ أحدث سلسلة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران.

وأشارت إلى أن العمليات نفذت في إطار ما وصفته بالدفاع عن النفس وبناء على توجيهات الرئيس الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية، إن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، مؤكدة أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع اعتبرتها تهديدا للقوات الأمريكية ولسفن الملاحة التجارية الدولية في المنطقة.

وأضافت أن العمليات جاءت ردا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، مشددة على أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تطورات ميدانية.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف متعددة داخل إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها رد على العدوان الإيراني المستمر، بعد ساعات من انتهاء موجة سابقة من الضربات استهدفت مواقع دفاع جوي ورادارات قرب مضيق هرمز عقب إسقاط مروحية أمريكية.

وتوعدت طهران بالرد، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجمات استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الخليج.

وأكدت واشنطن، أن عملياتها تهدف إلى إضعاف القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، في وقت شدد فيه وزير الحرب الأمريكي على أن إيران أمام خيارين: الرد أو التوصل إلى اتفاق، وفقا لروسيا اليوم.