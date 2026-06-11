أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال في حال أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أمريكية.

وذكرت المصادر الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تتابع التطورات عن كثب، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب استعداداً لإمكانية استئناف القتال مع إيران.

ومن جانبه، أكد التلفزيون الإيراني، سماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة في جزيرة كيش.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس، كما تم تفعيلها خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبي إيران، مؤكدة عدم وقوع أي انفجارات في المنطقة.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن الدفاعات الجوية فعلت أيضا غرب العاصمة طهران.