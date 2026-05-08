حذرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني السفن من الاقتراب من السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز، عقب اشتباكات وقعت خلال الليل، قائلة إنها في بعض الأحيان تحتاج إلى "تلقين الأمريكيين درسًا"، وذلك وفق تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة سي إن إن.

وقال الصوت المسموع عبر قناة الاتصال البحرية الدولية VHF Channel 16، المستخدمة من قبل السفن حول العالم في حالات الطوارئ: "ننصحكم بالابتعاد مسافة لا تقل عن 10 أميال عن السفن الحربية حفاظًا على سلامتكم، لأنه في بعض الأحيان نحتاج إلى تلقين الأمريكيين درسًا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة".

وقال مصدر في قطاع الملاحة البحرية لشبكة CNN إن "الإيرانيين دعوا جميع السفن الموجودة في الجزء الشمالي من المضيق إلى التحرك جنوبًا باتجاه دبي، وقد استجابت جميعها لذلك"، مضيفًا أنه تم رصد "إطلاق نار كثيف" في الممر المائي في ذلك اليوم.

وأفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز "انخفضت بشكل ملحوظ"، مع تسجيل عدة حوادث مرتبطة بالأمن خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف المركز أن العمل في هذا الممر المائي "لا يزال عالي الخطورة بناءً على الهجمات الأخيرة على السفن في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "أنشطة فرض الحصار ما زالت مستمرة".

وقال مصدر آخر يعمل في القطاع البحري الإيراني لشبكة سي إن إن، إن فرص التوصل إلى "حل ودي ناجح لهذا الصراع" تبدو ضعيفة للغاية، مضيفًا: "لدينا مخاوف من أن الحرب قد تبدأ قريبًا".

ومنذ بدء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، هددت إيران باستهداف أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز دون إذن من البحرية التابعة للحرس الثوري.