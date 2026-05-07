أفاد مصدر طبي من داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة لقناة "الجزيرة"، باستشهاد الشاب عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إثر غارة إسرائيلية غادرة.

استشهاد عزام خليل الحية متأثرا بجراحه

أوضح المصدر، في تصريح عاجل، أن استشهاد الحية جاء نتيجة الإصابات البليغة التي تعرّض لها جراء غارة جوية نفذتها الطائرات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء واستهدفت أحد المواقع في القطاع.

تفاصيل الحالة الصحية واللحظات الأخيرة

أشار الطاقم الطبي المشرف على الحالة إلى أن الأطباء بذلوا جهودا حثيثة لإنقاذ حياة الشاب منذ وصوله إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الاستهداف المباشر، إلا أن "تدهورا خطيرا" طرأ على وضعه الصحي أدى إلى استشهاده اليوم ليلتحق بموكب الشهداء من عائلة الحية التي قدّمت العديد من أفرادها في استهدافات سابقة خلال سنوات المواجهة المستمرة.

تداعيات ميدانية وردود فعل مرتقبة

يأتي هذا النبأ في وقت تشهد فيه الأوضاع الميدانية في قطاع غزة "تصعيدا كبيرا" جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة.

ومن المتوقع أن يلقى استشهاد نجل القيادي البارز في حركة حماس ردود فعل واسعة على الصعيدين الشعبي والفصائلي في ظل حالة الاحتقان السائدة والمواجهات المتواصلة التي لم تهدأ وتيرتها منذ يوم أمس.