بسبب علاقاته بـ إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يُواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين

كتب : وكالات

09:02 ص 07/05/2026

هوارد لوتنيك

واجه وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، انتقادات حادة من الديمقراطيين في الكونجرس بسبب علاقاته مع المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، إذ اتهمه عدد من المشرعين بتضليل الرأي العام ودعوا إلى استقالته.

وتجري إحدى لجان الرقابة في مجلس النواب تحقيقا بشأن الشبكة المحيطة بإبستين، رجل الأعمال الذي توفي في السجن عام 2019، بما في ذلك كيفية تكوين ثروته وما إذا كان أشخاص نافذون قد ساعدوا في حمايته.

وأظهرت وثائق نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أن لوتنيك حافظ على اتصالات مع إبستين لفترة أطول مما كان قد أقر به سابقا.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال لوتنيك: "إنه زار جزيرة إبستين الخاصة في الكاريبي عام 2012، أي بعد سنوات من إدانة إبستين عام 2008 بجرائم جنسية تتعلق بقصّر".

نفى لوتنيك ارتكاب أي مخالفات، قائلا: "إنه لم يشاهد أي نشاط إجرامي خلال الزيارة العائلية".

وقال النائب الديمقراطي رو خانا، إن "لوتنيك" حاول إعادة صياغة تصريحات سابقة قال فيها إنه لن يرغب أبدا في التواجد في غرفة واحدة مع إبستين بعد اجتماع عام 2005، وفقا لسكاي نيوز.

