وجه 30 نائبا من الحزب الديمقراطي الأمريكي رسالة اليوم الثلاثاء، إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن النووي الإسرائيلي.

وقال النواب الديمقراطيون خلال الرسالة، إن الولايات المتحدة لم تعترف علنا حتى الآن بالنووي الإسرائيلي ويجب أن يتم الكشف على ما لديهم من قدرات نووية.

وأضاف النواب الديمقراطيون، إن سياسة الصمت الحالية بشأن النووي الإسرائيلي تعرقل جهود منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط.

وشدد النواب الأمريكيون، على ضرورة أن يحصل الكونجرس الأمريكي، على معلومات كاملة عن التوازن النووي في الشرق الأوسط.

وأكد النواب، أنه يجب الاطلاع على عقيدة إسرائيل النووية وخطوطها الحمراء لاستخدام السلاح النووي.