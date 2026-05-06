أفادت مصادر إقليمية مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، على سير المفاوضات، بقُرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم قصيرة تهدف إلى إنهاء الحرب القائمة، ورغم هذا التقدّم أبدى مسؤولون في إدارة ترامب حذرا تجاه هذه التطورات، مشيرين إلى تجارب سابقة انهارت فيها المحادثات في اللحظات الأخيرة.

اقتراب واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم موجزة

تأتي هذه الأنباء بعد أن تلقى البيت الأبيض إشارات "إيجابية" من الوسيط الباكستاني، أمس الثلاثاء، تُفيد بتحرك الجانب الإيراني نحو تقديم تنازلات وسط حالة من التشكك يتبناها بعض المسؤولين الأمريكيين تجاه التفاؤل الباكستاني.

خطة الصفحة الواحدة لإنهاء النزاع وجدولة الملفات الشائكة

كشف مصدر مطلع لـ"سي إن إن"، عن ملامح خطة يُجري تداولها داخليا تتكون من صفحة واحدة وتتضمن بنودا جوهرية لإنهاء الصراع.

وتنص هذه الوثيقة على إعلان انتهاء الحرب رسميا مع تفعيل فترة مفاوضات مدتها 30 يوما مخصصة لحل القضايا العالقة، بما في ذلك الملف النووي وإطلاق سراح الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات أمن الملاحة المستقبلية في مضيق هرمز.

ويسعى الرئيس ترامب من خلال هذا النهج إلى تبسيط القضايا المعقدة لمنح المعتدلين في النظام الإيراني فرصة للعودة إلى طاولة الحوار مع تأجيل الملفات الأكثر صعوبة لمراحل لاحقة.

مفاوضات حول تخصيب اليورانيوم وإخراج المخزون النووي

تتضمن الخطة المقترحة بنودا تقنية دقيقة "لا تزال قيد البحث"، ومن أبرزها فرض حظر على تخصيب اليورانيوم لفترة تتجاوز 10 سنوات وهو تعديل للمقترح الأمريكي السابق الذي كان يطالب بمدة تصل إلى عشرين عاما.

كما تشترط المسودة قيام إيران بشحن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، وبينما تظل التفاصيل الدقيقة لآليات التنفيذ والمدد الزمنية تحت مجهر النقاش المكثف يُمثّل هذا الحراك الدبلوماسي المتجدد محاولة جادة لكسر الجمود العسكري والسياسي الذي خيّم على المنطقة في الأيام الأخيرة.