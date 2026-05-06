بينهم نتنياهو.. وكالة: الرئيس الإماراتي تلقى اتصالات من قادة للتنديد بهجمات إيران
كتب : وكالات
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالات من قادة إقليميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نددوا خلالها بما وصفوه بالهجمات الإيرانية على المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
ونقلت الوكالة عن رئيس الدولة القول: "أكد القادة تضامن بلادهم مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها".
كانت الإمارات أعلنت في وقت سابق تعرضها لموجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
وقالت وزارة خارجيتها في بيان، إن الهجمات تصعيد خطير وتشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مضيفة أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد، وفقا لرويترز.