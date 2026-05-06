إعلان

بينهم نتنياهو.. وكالة: الرئيس الإماراتي تلقى اتصالات من قادة للتنديد بهجمات إيران

كتب : وكالات

01:48 ص 06/05/2026

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الرئيس الإماراتي ‌الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالات من قادة إقليميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ⁠نددوا خلالها بما وصفوه بالهجمات الإيرانية على المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونقلت الوكالة عن رئيس الدولة القول: "أكد القادة تضامن بلادهم مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات ‌للحفاظ ⁠على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها".

كانت الإمارات أعلنت في وقت سابق تعرضها لموجة جديدة من ⁠الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت وزارة خارجيتها في بيان، إن الهجمات ⁠تصعيد خطير وتشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مضيفة ⁠أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد، وفقا لرويترز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات بنيامين نتنياهو محمد بن زايد الطائرات المسيرة الإيرانية هجمات إيران على الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
زووم

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
شئون عربية و دولية

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
نصائح طبية

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
زووم

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
أخبار مصر

"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟