تلقى الرئيس الإماراتي ‌الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالات من قادة إقليميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ⁠نددوا خلالها بما وصفوه بالهجمات الإيرانية على المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونقلت الوكالة عن رئيس الدولة القول: "أكد القادة تضامن بلادهم مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات ‌للحفاظ ⁠على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها".

كانت الإمارات أعلنت في وقت سابق تعرضها لموجة جديدة من ⁠الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت وزارة خارجيتها في بيان، إن الهجمات ⁠تصعيد خطير وتشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مضيفة ⁠أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد، وفقا لرويترز.