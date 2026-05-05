لتنفيذ مشروع الحرية.. ثلاث مدمرات أمريكية تتواجد غرب مضيق هرمز

كتب : وكالات

10:31 م 05/05/2026

نقلت شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولون أمريكيون أن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تتواجد في الخليج العربي، غرب مضيق هرمز لتنفيذ مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المسؤولون الأمريكيون، تتواجد المدمرات الأمريكية داخل الخليج العربي، غرب مضيق هرمز، كجزء من الدرع الدفاعي لمشروع الحرية.

وفقًا للمسؤولون الأمريكيون، يشمل مشروع الحرية نظامًا متعدد للطبقات من السفن والطائرات وأنظمة الدفاع الجوي لحماية أي سفن تجارية تسعى لعبور المضيق.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن المدمرات الثلاث هي يو إس إس تروكستون، ويو إس إس ماسون، ويو إس إس رافائيل بيرالتا.

