أصدر الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا متجددا للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، بعدما دعت الولايات المتحدة السفن التجارية للمرور تحت حماية البحرية الأمريكية.

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يجب على السفن استخدام مسار محدد فقط، محذرة من أن أي انحراف عن هذا المسار سيواجه "إجراءً حاسماً".

وأضاف الحرس الثوري، إن الطريق الآمن الوحيد للعبور عبر مضيق هرمز هو الممر الذي أعلنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقاً.

وأوضح الحرس الثوري، أن أي تحويل لمسار السفن إلى طرق أخرى سيكون أمر غير آمن، مؤكدًا أن البحرية الإيرانية ستتعامل معه بإجراءات حاسمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث خلال مؤتمر في البنتاجون، إن جهود واشنطن لتوجيه السفن للخروج من مضيق هرمز منفصلة ومتميزة عن العملية العسكرية الجارية في المنطقة.