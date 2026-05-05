واصلت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، برئاسة أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لتطعيم وترقيم الكلاب الضالة، وذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية، وحماية المواطنين، وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان.

وأوضح أبوالعيون إبراهيم أن الحملات تُنفذ في إطار توجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وضمن فعاليات بروتوكول التعاون المشترك لتطعيم وتعقيم الكلاب الحرة، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والحفاظ على الصحة العامة والتوازن البيئي.

حملة مكبرة بمنطقة الوليدية

وأشار رئيس حي شرق إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق منطقة الوليدية، بالتعاون مع الفرق البيطرية المتخصصة، والتي تعمل وفق خطة ميدانية دقيقة تشمل الرصد المسبق لأماكن تجمع الكلاب الحرة، وتحديد الحالات المستهدفة بالتطعيم أو التعقيم بناءً على نتائج الفحوص الطبية، لضمان تطبيق البرنامج بأسلوب علمي وآمن.

نقل الكلاب غير المملوكة لمراكز الإيواء

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن الحملة شملت عددًا من المناطق الحيوية، حيث قامت الفرق البيطرية بجمع الكلاب غير المملوكة ونقلها إلى مراكز إيواء مجهزة، تمهيدًا لإخضاعها لبرنامج متكامل يشمل التطعيم والترقيم والتعقيم الجراحي.

إعادة الكلاب لبيئتها بشكل آمن

وأضاف مدير المديرية أن الكلاب يتم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد استكمال كافة الإجراءات الصحية وهي في حالة مستقرة، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية دون الإضرار بالحيوانات أو الإخلال بالتوازن البيئي.

التزام بالمعايير البيطرية والإنسانية

وأكد الدكتور جمال سيد أحمد أن الحملات تُنفذ وفق أعلى المعايير البيطرية والإنسانية، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين وتفهمهم لأهمية هذه الجهود كان له دور كبير في نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

رؤية حضارية للتعامل مع الحيوانات

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية شاملة لمحافظة أسيوط تستهدف بناء نموذج حضاري وإنساني في التعامل مع الحيوانات، يوازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرحمة، ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصحة الإنسان.