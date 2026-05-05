قال وزير ‌الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الأحداث ⁠في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

وشدد في تدوينة على منصة "إكس"، فجر الثلاثاء، أن ما يجري يثبت استحالة معالجة التوترات بالخيارات العسكرية.

وأضاف: "بينما تُحرز المحادثات تقدما بفضل الجهود البناءة من باكستان، ينبغي على الولايات المتحدة أن تحذر من الانجرار مجددا إلى المستنقع بفعل قوى معادية وكذلك ينبغي على الإمارات العربية المتحدة".

وأكد أن مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو مشروع طريق مسدود.

كانت الإمارات قد تعرضت خلال الساعات الأخيرة لهجمات وذلك لأول مرة منذ 8 أبريل.

وفي الوقت الذي اتهمت فيه الإمارات إيران بتنفيذ الاعتداءات واستهداف المنطقة النفطية في الفجيرة، إذ أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري، أن القوات الأمريكية هي التي تقف وراء إشعال النار في المنطقة النفطية بإمارة الفجيرة وأن طهران منها براء.

وأكد المصدر العسكري الإيراني للتلفزيون الرسمي: "لم يكن لدى إيران خطة لمهاجمة المنشآت النفطية في الإمارات"، مضيفا أن ما حدث هو نتيجة المغامرة العسكرية الأمريكية التي كانت تهدف إلى إنشاء ممر للسفن عبر مضيق هرمز.

وشدد المصدر العسكري على أن القوات الأمريكية هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية عما حدث.

يأتي هذا التصعيد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية العسكري الإنساني الذي يهدف إلى توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز وإخراجها بأمان، وهو ما نددت به طهران معتبرة إياه انتهاكاً لوقف إطلاق النار و"قرصنة بحرية".

يذكر أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بدأت في 28 فبراير الماضي ولا تزال الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل قائمة، وفقا لروسيا اليوم.