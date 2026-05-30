بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات الإقليمية الراهنة خلال اتصال هاتفي بينهما.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين تناولا نتائج أعمال الدورة الـ11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو، حيث أعرب وزير الخارجية خلال الاتصال عن خيبة الأمل من عدم توصل المؤتمر إلى توافق بشأن وثيقة ختامية للمؤتمر.

نتائج مؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي

أكد عبد العاطي استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، وفي مقدمتها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي اعتمده مؤتمر التمديد والمراجعة للمعاهدة عام 1995.

وشدد وزير الخارجية على الأهمية المحورية لمعاهدة عدم الانتشار النووي، بصفتها الركيزة الأساسية لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مؤكدا ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وخفض التصعيد

كذلك، تناول الاتصال مستجدات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم في خفض التصعيد وحدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.