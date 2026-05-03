إعلان

محامو المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطالبون برفع إجراءات الوقاية من الانتحار عن موكلهم

كتب : وكالات

07:31 ص 03/05/2026

المتهم باغتيال ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب محامو المتهم بآخر محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أحد القضاة برفع إجراءات الوقاية من الانتحار المفروضة على موكلهم في أثناء احتجازه بأحد سجون واشنطن.

يواجه ‌كول توماس ألين اتهامات باقتحام نقطة تفتيش أمنية وإطلاق النار من بندقية أمام مأدبة عشاء لرابطة مراسلي البيت الأبيض في 25 أبريل الماضي سعيا منه لاغتيال الرئيس ترامب.

وقال محامو المتهم في مذكرة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ألين وُضع -عند احتجازه لأول مرة في 27 أبريل- داخل "زنزانة آمنة" وُصفت بأنها غرفة مبطنة تخضع لإجراءات إغلاق على ⁠مدار 24 ساعة مع إلزامه بارتداء "سترة شبيهة بسترة التقييد".

وجاء في المذكرة، أن هذا الوضع جرى تخفيفه بعد ذلك إلى إجراءات الوقاية من الانتحار، وهو ما يعني أن ألين لا يزال ممنوعا من إجراء مكالمات هاتفية أو استقبال زيارات من أي شخص باستثناء فريقه القانوني أو قضاء وقت خارج زنزانته إلا خلال الزيارات القانونية أو الاستحمام، وبمرافقة حارس.

وأشارت المذكرة إلى أن أحد أطقم التمريض أوصى يوم الجمعة بإنهاء تلك الإجراءات، لكنها كانت لا تزال سارية حتى زيارة أحد محامي الدفاع العام له في ذلك ‌اليوم.

ويواجه ⁠ألين اتهامات بالشروع في عملية اغتيال وإطلاق النار خلال ارتكاب جريمة عنيفة ونقل أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية عبر حدود الولايات. ولم يتقدم بعد برده على الاتهامات الموجهة إليه.

ويقول ممثلو الادعاء، إن ألين خطط بعناية لمهاجمة ترامب ومسؤولين آخرين في إدارته أثناء تناولهم العشاء ⁠مع نحو 2600 صحفي وسياسي وغيرهم في قاعة بفندق واشنطن هيلتون، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاولة اغتيال ترامب اغتيال ترامب المتهم باغتيال ترامب الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقنة فيلر تُنهي حياة "عروس حلوان".. محاكمة طبيب تجميل بالمهندسين
حوادث وقضايا

حقنة فيلر تُنهي حياة "عروس حلوان".. محاكمة طبيب تجميل بالمهندسين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 3-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 3-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة