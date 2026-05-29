أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطية، وما تسببه من تدمير للمعالم التاريخية وتهديد للسكان الآمنين، لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

واعتبر سلام، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الدعوات المتكررة للأهالي لمغادرة منازلهم وترك أرزاقهم ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي" الذي تدينه جميع الأعراف والشرائع الدولية.



وقال سلام، إن ما يجري يزيد من التمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يتيح عودة النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن الحكومة مستمرة في حشد الدعمين العربي والدولي لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن ذلك يمثل “واجباً وطنياً وحقاً ثابتاً” لن يتم التنازل عنه تحت أي ظرف.