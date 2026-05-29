كشفت القناة "12 العبرية" نقلا عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، أن قيادة جيش الاحتلال قدّمت توصية عاجلة ومباشرة إلى المستوى السياسي تُطالب فيها بضرورة تكثيف الضربات الجوية والبرية بشكل واسع في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضحت المصادر للقناة العبرية، أن قيادة الجيش ترى في هذه المرحلة فرصة ميدانية سانحة لزيادة الضغط العسكري وتقويض البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني قبل الدخول في أي مسارات تفاوضية.

مخاوف متزايدة داخل المؤسسة العسكرية من ضغوط أمريكية وشيكة لوقف النار

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر العسكرية للقناة العبرية أيضا، إلى وجود حالة من القلق والترقب داخل الأوساط الدفاعية من إمكانية ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطا سياسية ودبلوماسية مكثفة وقريبة على تل أبيب لإجبارها على وقف عملياتها العسكرية في لبنان.

وتخشى الدوائر العسكرية الإسرائيلية، أن تؤدي الضغوط المرتقبة من واشنطن إلى كبح جماح العمليات البرية والجوية قبل تحقيق كامل الأهداف الاستراتيجية والميدانية المرجوة من هذا التصعيد، بحسب القناة العبرية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.