تسنيم: تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأمريكا

كتب : وكالات

03:51 م 29/05/2026

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة شهدت تغييرات خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن النص النهائي للاتفاق لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

واشنطن تنفي وجود بنود سرية

وفي السياق ذاته، نقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين أن الاتفاق المطروح لا يتضمن أي "اتفاقات جانبية أو بنود سرية"، سواء فيما يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

اتفاق أولي بين واشنطن وطهران

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم أولية تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين، وبحسب التقرير، فإن الاتفاق المبدئي يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، إلى جانب إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدران إلى أن التفاهم الأولي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي، لكنه لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الإعلان الرسمي عنه.

