دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف الهجمات على جنوب لبنان، في ظل التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة.

وقال ماكرون في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، "إن الوضع لا يُطاق وغير مقبول. لا شيء يُبرر الضربات التي تُشن على جنوب لبنان اليوم".

وأكد ماكرون على أهمية العمل على احتواء التوترات ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لا شيء يبرر الهجمات غير الشرعية والهجومية على جنوب لبنان".

وقال ماكرون: "ندعو لوقف الهجمات على جنوب لبنان والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية وخيمة.