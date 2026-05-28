أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بسماع دوي صفارات الإنذار في الكويت فجر الخميس، فيما أكد الجيش أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات.

ودعا الجيش الكويتي الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

يأتي ذلك، فيما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية، وفقا لسكاي نيوز.