أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن سياسة تعزيز القدرات النووية والتقليدية لبلاده ثابتة ولن تتغير.

أشار إلى أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية وتسريع تحديث ترسانتها العسكرية في مواجهة ما وصفه بالتحديات الأمنية المتزايدة.

وأعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، إجراء اختبارات ناجحة على منظومات صاروخية ومدفعية جديدة، في إطار خطة تحديث القوات الصاروخية والمدفعية ضمن برنامج تطوير القدرات الدفاعية الممتد لخمس سنوات، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن هيئة الصواريخ والأكاديمية الوطنية لعلوم الدفاع أجرتا، في 26 مايو، اختبارات لمنظومة إطلاق صاروخي متعددة خفيفة الوزن، إضافة إلى منظومة صواريخ كروز تكتيكية متعددة الإطلاق تم تطويرها حديثا.

وبحسب الوكالة، شملت الاختبارات تقييم دقة أنظمة التوجيه الذاتي والملاحة للصواريخ الباليستية التكتيكية وقذائف الراجمات عيار 240 ملم ذات المدى المطور، إلى جانب اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في توجيه الصواريخ التكتيكية المجنحة نحو الأهداف بدقة عالية.

وأشارت بيونج يانج إلى أن الصاروخ التكتيكي الجديد مزود بأنظمة ملاحة متطورة تشمل الملاحة الذاتية ومطابقة التضاريس، إضافة إلى تقنية توجيه نهائي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقادر على تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف تقع على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر باستخدام نمط طيران مركب يجمع بين التحليق والانقضاض.

وأشاد كيم جونج أون بنتائج الاختبارات، معتبرا أنها تمثل إشارة واضحة إلى تحديث القدرات العسكرية الكورية الشمالية، كما وصفها بأنها تقدم تكنولوجي كبير في تعزيز القوة القتالية للجيش.

وخص الزعيم الكوري الشمالي منظومة صواريخ الكروز التكتيكية بتقييم إيجابي، مؤكدا أهميتها بالنسبة لوحدات المدفعية بعيدة المدى المنتشرة قرب الحدود الجنوبية.

أكد أن أنظمة التحكم بالإطلاق والأتمتة الخاصة بمنصات الصواريخ والمدفعية تم تحديثها بالكامل لتتلاءم مع متطلبات الحروب الحديثة، مضيفا أن القوات المسلحة باتت تمتلك أنظمة نيران "مؤتمتة وبعيدة المدى وعالية الدقة".

وشدد كيم على أن بناء أقوى قوة مدفعية حديثة يمثل أولوية استراتيجية لبلاده، معتبرا أن امتلاك قدرة تدميرية تجعل "بقاء العدو نظريا أمرا مستحيلا" يشكل جزءا أساسيا من سياسة الردع العسكري، وفقا لروسيا اليوم.