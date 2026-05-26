شهد جنوب وشرق لبنان، الاثنين، تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسع النطاق، تمثل في عشرات الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

بدأ التصعيد بسلسلة إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان مناطق المعشوق والعباسية في قضاء صور، دعاهم فيها إلى إخلاء مبان قال إنها تقع قرب منشآت تابعة لحزب الله، مهددا باستهدافها.

وأعقب التحذيرات تنفيذ غارات على مخيم الرشيدية ومنطقة المعشوق وبلدات برج الشمالي وصديقين والسلطانية والغندورية والحوش ورشكنانية، بالإضافة إلى سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها، بينها ميفدون وحبوش وعربصاليم وتول وحاروف وقعقعية الجسر والدوير، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل سيدتين إثر استهداف منزلهما.

وامتد القصف الإسرائيلي إلى منطقة البقاع الغربي، إذ تعرضت بلدة مشغرة لثماني غارات متتالية وأحزمة نارية استهدفت أحياء سكنية، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال، وسط مشاهد لانتشال طفل من تحت الأنقاض.

طالت الغارات بلدات ياطر وزبقين والريحان وسجد واللويزة، فيما استهدف القصف المدفعي محيط شوكين وجبشيت وشحور، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي فوق مناطق عدة، بينها بيروت والضاحية الجنوبية والساحل اللبناني ومدينة بعلبك.

وأفادت مصادر محلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعات فوق جبل لبنان والعاصمة بيروت، ما أثار حالة من الذعر ودفع إلى حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاستهدافات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي إلى 3185 شهيدا و9633 جريحا، وفقا لروسيا اليوم.