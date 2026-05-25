أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن جيش الاحتلال يُجري استعدادات مكثفة لتوسيع رقعة عملياته العسكرية في الأراضي اللبنانية خلال المستقبل القريب، وسط تصاعد التوترات بين تل أبيب وحزب الله.

وأوضح المصدر، للشبكة الأمريكية، أن هذه التحركات الميدانية المرتقبة تتم بالتنسيق الكامل والمسبق مع الولايات المتحدة لضمان الدعم الدبلوماسي والأمني، حيث تأتي هذه الخطوة وسط مؤشرات على رغبة تل أبيب في تغيير قواعد الاشتباك الحالية وفرض واقع ميداني جديد على الجبهة الشمالية.

خطط إسرائيلية لتجديد الضربات على بيروت واستهداف قيادات في حزب الله

أشار المصدر ذاته، إلى أن الخطط العسكرية الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تسعى بشكل مباشر إلى تجديد الغارات والضربات الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت بعد فترة من الهدوء النسبي الذي شهدته المدينة.

وأضاف المصدر، لـ "سي إن إن"، أن العمليات الجوية المرتقبة ستركز على استهداف شخصيات بارزة وقادة رفيعي المستوى في صفوف "حزب الله" متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية المعتادة للمواجهات في المحافظات الجنوبية.

نهج عسكري عدواني لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة

وعن الأسباب التقنية والميدانية لهذا التصعيد، ذكر المصدر الإسرائيلي، أن الاعتماد على نهج عسكري أكثر عدوانية يهدف بالأساس إلى مواجهة التهديد المتصاعد للطائرات المسيّرة التابعة لـ"حزب الله" وبشكل خاص الطائرات المسيّرة الحديثة المزودة بتقنية الألياف الضوئية.

وأقر المصدر، بأن هذا النوع من السلاح يُمثّل تحديا معقدا عانت المنظومات الدفاعية الإسرائيلية بشكل كبير في التعامل معه أو اعتراضه خلال الفترة الماضية، مما دفع القيادة العسكرية للبحث عن حلول هجومية استباقية.

استمرار الاشتباكات اليومية على الحدود ومخاوف من انهيار اتفاق وقف النار

تأتي هذه التطورات المتسارعة على الرغم من اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار الشهر الماضي، حيث يواصل الطرفان خوض اشتباكات شبه يومية وعنيفة.

وكانت الهجمات الإسرائيلية قد انحصرت إلى حد كبير في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث تحتل قوات الاحتلال مساحة واسعة من الأراضي على طول الشريط الحدودي.

في المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، استهدافه الممنهج للمجمعات والمستوطنات الحدودية الإسرائيلية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، مما يهدد بانهيار التهدئة الهشة.