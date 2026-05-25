ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة وإيران تسعيان لحل الخلافات اللغوية والصياغية بشأن الملف النووي والعقوبات، في خطوة قد تُمهد الطريق لتقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.

الخلافات بين أمريكا وإيران

أفاد مسؤولون أمريكيون، لشبكة "سي إن إن"، بأن الخلافات القائمة حول الصياغات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وملف رفع العقوبات الاقتصادية أخرت إتمام الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب الدائرة.

ورغم هذه العقبات الميدانية في أروقة السياسة، تُشير التقديرات الدبلوماسية إلى وجود "تفاؤل حذر"، بأن يتم حل هذه النقاط الخلافية في وقت قريب نسبيا بالنظر إلى حجم الرغبة الدولية في التهدئة.

وفي سياق المؤشرات الإيجابية نقلت "سي إن إن"، عن مسؤول أمريكي، أن تواجد وفد إيراني رفيع المستوى في العاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين ويضم كبار أعضاء فريق التفاوض يُعد "علامة قوية" تعكس جدية الأطراف وتُبرز القدرات المحورية لدولة قطر في الوساطة وتقريب وجهات النظر.

مساعٍ أمريكية لانتزاع التزامات نووية قاطعة

تسعى الولايات المتحدة، بشكل حثيث للحصول على التزامات قاطعة ومكتوبة من طهران تفضي إلى التخلص الكامل من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وضمان عدم السعي لامتلاك سلاح نووي مستقبلا.

وذكر مسؤول أمريكي، لـ "سي إن إن"، أن إيران أبدت موافقة مبدئية على هذه الخطوط العريضة لكن الموقف الإيراني عاد ليعلن أن طهران لا تناقش التفاصيل الدقيقة لبرنامجها النووي في الوقت الراهن وتُفضّل تركها لجولات محادثات مستقبلية، وهو ما وصفه مصدر إقليمي مطلع بأنه "أحد أبرز النقاط العالقة التي تجعل مسار المفاوضات متغيرا ومتقلبا بين الدقيقة والأخرى".

طهران تضغط لإنعاش اقتصادها وواشنطن ترفع شعار ربط الإغاثة المالية بالتخلص من مخزون اليورانيوم

على الجانب الاقتصادي، تضغط طهران بقوة خلال الاجتماعات للحصول على تعهدات دولية صريحة لرفع العقوبات المفروضة عليها وفك تجميد الأصول والتحويلات المالية في الخارج لدعم اقتصادها المتعثر جراء العقوبات والحرب.

وفي المقابل، أصرت الإدارة الأمريكية على موقفها الصارم بعدم تقديم أي إغاثة مالية أو تسهيلات نقدية إلا بعد إحراز تقدم ملموس وحقيقي في القضية النووية.

ووفقا لـ"سي إن إن"، رفع المسؤولون الأمريكيون شعارا جديدا يربط بوضوح بين اختفاء الغبار النووي وتدفق الدولارات، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب البالغ وزنه نحو ألف رطل والذي يصر البيت الأبيض على التخلص منه كشرط أساسي لجني إيران أي عوائد مالية من الصفقة.

ومع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران، يبدو أن التركيز على حل الخلافات اللغوية والصياغية يعكس رغبة جدية من الجانبين في الوصول إلى تفاهمات عملية، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.