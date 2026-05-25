كشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أن جنوداً إسرائيليين متمركزين في جنوب لبنان اضطروا إلى استخدام وسائل غير تقليدية، بينها شِباك الصيد، في محاولة للتصدي لتهديد الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله على طول الحدود اللبنانية.

تواصل مع صيادين للحصول على شِباك حماية

ووفقاً للتقرير، تواصل ممثلون عن وحدات عسكرية إسرائيلية خلال الأسبوع الماضي مع عدد من الصيادين في بحيرة طبريا، بهدف الحصول على شِباك صيد سواء بالشراء أو التبرع، لاستخدامها كوسيلة دفاع ميداني ضد الطائرات المسيّرة الهجومية.

حلول ميدانية خارج إطار مؤسسة الاحتلال

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة لم تصدر عن خطة رسمية لوزارة الدفاع أو الجيش الإسرائيلي، بل جاءت كمبادرة فردية من جنود في الميدان، في ظل تزايد التهديدات الجوية على المناطق الحدودية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن الجنود استخدموا خلال الأسابيع الأخيرة وسائل متعددة، من بينها شِباك التظليل وشِباك ملاعب كرة القدم إلى جانب شِباك الصيد، إلا أن فعاليتها تبقى محدودة أمام الطائرات المسيّرة الانتحارية المحمّلة بالمتفجرات.

انتقادات داخلية ومخاوف من المرحلة المقبلة

وأثار هذا الوضع ردود فعل داخلية في إسرائيل، حيث عبّر بعض المسؤولين والسياسيين عن قلقهم من اعتماد القوات على حلول بدائية، محذرين من تداعيات محتملة في أي تصعيد مقبل، مع استمرار تصاعد خطر الطائرات المسيّرة في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تنامي قدرات حزب الله في مجال الطائرات المسيّرة، ولا سيما الطائرات من نوع "FPV" التي تعمل بتقنية الرؤية المباشرة.