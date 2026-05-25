قررت بلدية نيلوفر في ولاية بورصة التركية إزالة تمثال وُضع داخل إحدى الحدائق في حي 23 أبريل، وذلك بعد اعتراضات من السكان واستطلاع للرأي أظهر تأييد غالبية المشاركين لإزالته.

وجاء القرار بعد موجة من الانتقادات التي صدرت من سكان الحي تجاه التمثال الذي تم وضعه داخل الحديقة، ما دفع مختارة حي 23 أبريل سيفدا بيرقدار إلى تنظيم استطلاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف معرفة آراء السكان بشأن بقائه.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة من المشاركين أيدت إزالة التمثال، حيث بلغت نسبة المؤيدين للإزالة 97 %، الأمر الذي دفع بلدية نيلوفر إلى اتخاذ قرار بإزالته.

وقالت سيفدا بيرقدار في تصريحاتها إن الاستطلاع الذي تم تنظيمه أظهر وجود مطالب بإزالة التمثال بسبب اعتباره غير متوافق مع طبيعة المكان الذي وُضع فيه.

وأضافت أن موقفهم لا يعكس اعتراضاً على العمل الفني أو على الفنان، بل يرتبط بعدم ملاءمة التمثال لمفهوم وتصميم الموقع الموجود فيه.

وأشارت إلى أن القرار جاء منسجماً مع نهج رئيس بلدية نيلوفر شادي أوزدمير القائم على الإدارة وفق مبدأ التشاور والرأي المشترك، معربة عن أمنيتها بأن تتم استشارة السكان قبل وضع التمثال.

كما أوضحت أن من بين المطالب العاجلة المتعلقة بالحديقة استبدال الأشجار الجافة وإضافة مزيد من حاويات النفايات، مع توجيه الشكر إلى مديرية الثقافة والفنون التابعة لبلدية نيلوفر لاستجابتها لمطالب السكان.

وأثار قرار إزالة التمثال تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعاد إلى الواجهة النقاش المرتبط بمدى تأثير آراء المواطنين في القرارات الخاصة بالأعمال الفنية التي يتم وضعها في الأماكن العامة.