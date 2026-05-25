إيران: إذا أراد الأمريكيون البنزين بسعر 6 دولارات فليواصلوا التهديدات

كتب : محمد جعفر

10:19 ص 25/05/2026

إبراهيم رضائي

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الاثنين، إن إيران تعتمد في تعاملها ضمن المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة على مبدأ "إجراء مقابل إجراء".

تشكيك إيراني في تهديدات ترامب

وأضاف رضائي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن التهديدات التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا ينبغي تصديقها"، معتبراً أن التطورات الحالية تشير إلى أن "الوقت ليس في صالح الأميركيين" في ما يتعلق بمسار التفاوض مع إيران.

تحذير من تداعيات التصعيد

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق فعليها الاستمرار في التفاوض، مضيفاً: "إذا كانوا يريدون بنزيناً بسعر 6 دولارات، فليواصلوا التهديد والانتظار".

