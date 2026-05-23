فايننشال تايمز: ترجيحات بتمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 60 يوماً

كتب : محمد جعفر

07:27 م 23/05/2026

حرب إيران وأمريكا

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، أن الوسطاء يرجحون التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوماً.

وبحسب المصادر، فإن التفاهم المرتقب يتضمن أيضاً وضع إطار للمباحثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع عودة التصعيد العسكري.

تفاهمات بشأن مضيق هرمز

وأوضحت المصادر أن الاتفاق المحتمل يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، كما يتضمن الاتفاق التزاماً بمناقشة خفض مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو تسليمه.

تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الولايات المتحدة ستوافق ضمن التفاهم المتوقع على تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، كما يشمل أيضاً الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

إيران وأمريكا مضيق هرمز البرنامج النووي الإيراني الأصول الإيرانية المجمدة

ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50