صور.. 18 برجًا سكنيًا ضمن مشروع مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا"

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع مدارس الجمهورية الجديدة بحي بولاق الدكرور.

وفي مستهل الجولة، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المبذولة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بمختلف محافظات الجمهورية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء نظام تعليمي حديث وتنافسي يواكب المتغيرات العالمية.

خطة لزيادة عدد المدارس ورفع كفاءة المدارس

أشار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لزيادة عدد المدارس ورفع كفاءة المدارس القائمة، بما يسهم في زيادة عدد الفصول الدراسية وتقليص الكثافات الطلابية، لافتًا إلى جهود تطوير المناهج التعليمية بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة تُعزز مهارات الطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن مجمع مدارس الجمهورية الجديدة يُعد صرحًا تعليميًا متكاملًا يقع في منطقتي كفر طهرمس وزنين بحي بولاق الدكرور، ويضم 6 مدارس جميعها إنشاءات جديدة، وهي: مدرسة الثانوية بنات، ومدرسة المهندس شريف إسماعيل الابتدائية، ومدرسة مجدي يعقوب للتعليم الأساسي، ومدرسة المشير طنطاوي للتعليم الأساسي، والمدرسة الفندقية، ومدرسة الدكتور مصطفى السيد الرسمية للغات.

وخلال الجولة، زار رئيس الوزراء مدرسة الثانوية بنات بكفر طهرمس، حيث استمع إلى شرح من داليا عبدالرحمن، مديرة المدرسة، التي أوضحت أن المدرسة تقع على مساحة 4882 مترًا مربعًا، وتم الانتهاء منها والتسليم الابتدائي لها في مايو 2025، وتضم 48 فصلًا دراسيًا، لافتة إلى أن الملحق الأول يضم 27 فصلًا دراسيًا، بينما يضم الملحق الثاني 21 فصلًا دراسيًا، إضافة إلى معامل مطورة ومكتبة وغرف للحاسب الآلي وصالة متعددة الأغراض ومصلى ودورات مياه وغيرها.

وخلال الجولة، حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على كثافة الطالبات داخل الفصول، حيث أوضحت مديرة المدرسة أن الفصل الواحد يضم 40 طالبة، بينما يصل عدد الطالبات في لجان الامتحانات إلى 20 طالبة. كما تابع انتظام أعمال الامتحانات وتوفير التسهيلات اللازمة للطالبات.

وتفقد رئيس الوزراء منشآت المدرسة، وأشاد بجودة التنفيذ والتجهيزات، ووجّه بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وتوفير الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات.

منصة كيريو اليابانية لتعلم البرمجة

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع عدد من الطالبات، حيث أشارت إحداهن إلى استفادتها من "منصة كيريو" اليابانية لتعلم البرمجة، وتمكنها من إنشاء موقع إلكتروني يستعرض إنجازات الدولة والمشروعات المنفذة خلال الفترة الأخيرة.

واستفسر وزير التربية والتعليم، من الطالبات حول مدى سهولة استخدام المنصة، وأكدن أنها تتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام، وتوفر تدريبات في مجال البرمجة خاصة خلال الإجازة الدراسية.