غرق 12 شخصا في انقلاب زورق مهاجرين قبالة سواحل السنغال

تونس- (د ب أ)

قالت منصة "هاتف الانذار" للابلاغ عن المهاجرين العالقين ، اليوم الخميس، إن 12 شخصا لقوا حتفهم غرقا في انقلاب زورق قبالة سواحل مدينة "جوال" السنغالية، في أحدث مأساة تشهدها سواحل غرب أفريقيا.

ووفق المنصة ، كان الزورق يقل 200 شخص قبل غرقه قرب "جوال" جنوب شرق العاصمة داكار. ولم يتسن إنقاذ سوى 31 شخصا ، بحسب ما جاء في آخر تحديث.

وليس واضحا بعد مصير المهاجرين الباقين.

وتعد سواحل غرب أفريقيا طريقا رئيسية للهجرة إلى جزر الكناري.