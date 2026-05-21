كشف مصدر باكستاني مسؤول لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، عن التفاصيل الجوهرية التي تُعرقل إحراز تقدم ملموس، مشيرا إلى أن قضية اليورانيوم المخصب تُمثّل "العُقدة الرئيسية والعقبة الأساسية" في المفاوضات الأمريكية الإيرانية الراهنة، وهو الملف الشائك الذي يتمحور حوله الخلاف الجذري وتدور بسببه جولات النقاش المكثفة التي يقودها الوسيط الباكستاني لإنقاذ مسودة التهدئة.

مصدر باكستاني يكشف حقيقة مكان المشير عاصم منير

أفاد المصدر لـ"الجزيرة"، بأن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، لا يزال متواجدا في باكستان ولم يغادرها بعد، مؤكدا أن قيامه بالزيارة المرتقبة إلى العاصمة الإيرانية طهران يعتمد بشكل مباشر على النتائج والمخرجات التي ستُسفر عنها الزيارة الحالية التي يُجريها وزير الداخلية محسن نقوي واللقاءات الرفيعة التي يعقدها مع القادة الإيرانيين لتقييم فرص نجاح الوساطة.

طهران تُطالب مهلة زمنية إضافية لدراسة المحددات والشروط الأمريكية للتفاوض

وفي سياق كواليس الوساطة المعقّدة بين واشنطن وطهران، أوضح المصدر الباكستاني لـ "الجزيرة"، أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من الجانب الباكستاني ُمُهلة زمنية لتقييم ودراسة المحددات والشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتأتي هذه المُهلة في وقت تحاول فيه إسلام آباد تقريب وجهات النظر ونزع فتيل الانفجار العسكري في المنطقة عبر صياغة أرضية مشتركة تحظى بقبول الطرفين وتضمن استمرار المسار الدبلوماسي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة "إيسنا"، بوصول قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية وغير مجدولة مسبقا لإجراء مباحثات عاجلة ورفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الإيرانيين.