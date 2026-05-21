التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة طهران، اليوم الخميس، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في إطار مساعي إسلام آباد الحثيثة لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات الإقليمية.

تفاصيل لقاء عراقجي ونقوي

أوضح بيان لوزارة الخارجية الإيرانية ووسائل إعلام إيرانية رسمية، أن اللقاء جاء لإنقاذ المسار التفاوضي ومنع تصاعد الصراع العسكري، حيث ركزت جولة المباحثات الثنائية على استعراض المساعي التي تقودها باكستان لتسهيل وإحياء محادثات إيرانية أمريكية تهدف إلى تفادي استئناف المواجهات العسكرية الشاملة في المنطقة.

طهران تُقدّر جهود إسلام آباد وتنتقد المواقف الأمريكية

نقل وزير الداخلية الباكستاني، خلال المباحثات، وجهات نظر ومقترحات محددة تتعلق بسُبل تحقيق التهدئة وصياغة مسودة تضمن خفض التصعيد.

وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عن تقدير طهران للمساعي "المخلصة" التي تبذلها إسلام آباد لترميم القنوات الدبلوماسية، مستدركا بأن المواقف السياسية الأمريكية الموصوفة بـ"المتناقضة والمفرطة" تُمثّل العبء الأساسي والعقبة الحقيقية أمام نجاح الجهود الدبلوماسية الراهنة بسبب عدم تقديم واشنطن لالتزامات واضحة تلبي الحقوق الإيرانية.

حراك باكستاني متسارع يمتد إلى رئاسة البرلمان ووزارة الداخلية الإيرانية

شهدت الأيام المقبلة الماضية حراكا دبلوماسيا باكستانيا متسارعا في العاصمة الإيرانية لضمان استمرارية قنوات الحوار وتطوير المقترحات السياسية، حيث أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن وزير الداخلية الباكستاني أجرى زيارات مكثفة ولقاءات إضافية شملت نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لبناء موقف مشترك يدعم صياغة اتفاق متوازن يجنب المنطقة مخاطر الانفجار الميداني الوشيك.