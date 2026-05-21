بسبب تدشين القنصلية الأمريكية.. مظاهرة مناهضة لواشنطن بالعاصمة الجرينلاندية نوك

كتب : وكالات

04:04 ص 21/05/2026

تقام اليوم الخميس مظاهرة مناهضة للولايات المتحدة بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية، في العاصمة الغرينلاندية نوك.

قالت القناة التلفزيونية الدنماركية TV2: "المظاهرة بمناسبة افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في نوك مقررة في 21 مايو".

وأشير إلى أن المتظاهرين يخططون لإدارة ظهورهم لمبنى القنصلية وتنظيم "مظاهرة هادئة" لمدة دقيقتين.

في وقت سابق، رفض رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن المشاركة في حفل استقبال بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في عاصمة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي نوك.

وجرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وحذرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامتها الإقليمية، وفقا لروسيا اليوم.

