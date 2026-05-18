مؤسسة التمويل الدولية ضخت 10 مليارات دولار لمصر في آخر 5 سنوات

كتب : منال المصري

05:49 م 18/05/2026

قال إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لشؤون منطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر وصل إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة مرور 50 عاما للشراكة مع مصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على اهتماما كبيرا لأهميتها لاقتصاديات مصر وأفريقيا.

وأضاف أن السوق المصري يحتاج 1.3 مليون شاب سنوياً فرص عمل، ويتم خلق نحو 600 ألف وظيفة، منا يعني فجوة كبيرة تتطلب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو التركيز على الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل في السوق المصرية.

