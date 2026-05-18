إعلان

فايننشال تايمز: حرب إيران رفعت فاتورة الوقود للأمريكيين بأكثر من 40 مليار دولار

كتب : وكالات

11:29 ص 18/05/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أكاديمية عن تداعيات اقتصادية واسعة للحرب المرتبطة بإيران على الداخل الأمريكي، مشيرة إلى أن الأمريكيين تحملوا أعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود منذ اندلاع الحرب.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن دراسة صادرة عن كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون، بأن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.

وقال جيف كولجان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون، إن هذه الأموال كان من الممكن توجيهها إلى استخدامات أكثر فائدة، مشيرًا إلى أنها كانت قادرة على دعم وتطوير البنية التحتية للنقل داخل الولايات المتحدة التي تحتاج بصورة ملحة إلى استثمارات إضافية.

وأضاف كولجان أن حجم الإنفاق الإضافي على الوقود تجاوز قيمة برنامج الاستثمار الفيدرالي المخصص للجسور والبالغ 40 مليار دولار، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل المعابر الرئيسية في الولايات المتحدة.

كما أوضح أن المبلغ نفسه يتجاوز تكلفة إعادة تصميم نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي بالكامل، المقدرة بنحو 31.5 مليار دولار، فضلًا عن تجاوزه التمويل الكامل لبرامج شحن المركبات الكهربائية وبرامج الكهرباء الفيدرالية التي اقترحها الرئيس السابق جو بايدن، والتي بلغت قيمتها 18.9 مليار دولار قبل إلغائها لاحقًا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الأموال كان يمكن أن تسهم في إنشاء بنية تحتية حديثة ومتطورة للنقل، بدلًا من إنفاقها على ارتفاع تكاليف الوقود المرتبطة بالحرب، التي قال إن غالبية الأمريكيين لا يرغبون بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران دونالد ترامب جو بايدن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
زووم

أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين
رياضة محلية

4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين
هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
اقتصاد

هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
45 مليونا في الأسطورة ونصيحته للشباب..أبرز تصريحات محمد رمضان مع عمرو أديب
زووم

45 مليونا في الأسطورة ونصيحته للشباب..أبرز تصريحات محمد رمضان مع عمرو أديب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور