كشفت دراسة أكاديمية عن تداعيات اقتصادية واسعة للحرب المرتبطة بإيران على الداخل الأمريكي، مشيرة إلى أن الأمريكيين تحملوا أعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود منذ اندلاع الحرب.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن دراسة صادرة عن كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون، بأن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.

وقال جيف كولجان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون، إن هذه الأموال كان من الممكن توجيهها إلى استخدامات أكثر فائدة، مشيرًا إلى أنها كانت قادرة على دعم وتطوير البنية التحتية للنقل داخل الولايات المتحدة التي تحتاج بصورة ملحة إلى استثمارات إضافية.

وأضاف كولجان أن حجم الإنفاق الإضافي على الوقود تجاوز قيمة برنامج الاستثمار الفيدرالي المخصص للجسور والبالغ 40 مليار دولار، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل المعابر الرئيسية في الولايات المتحدة.

كما أوضح أن المبلغ نفسه يتجاوز تكلفة إعادة تصميم نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي بالكامل، المقدرة بنحو 31.5 مليار دولار، فضلًا عن تجاوزه التمويل الكامل لبرامج شحن المركبات الكهربائية وبرامج الكهرباء الفيدرالية التي اقترحها الرئيس السابق جو بايدن، والتي بلغت قيمتها 18.9 مليار دولار قبل إلغائها لاحقًا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الأموال كان يمكن أن تسهم في إنشاء بنية تحتية حديثة ومتطورة للنقل، بدلًا من إنفاقها على ارتفاع تكاليف الوقود المرتبطة بالحرب، التي قال إن غالبية الأمريكيين لا يرغبون بها.