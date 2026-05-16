الولايات المتحدة.. سحب عاجل لكريم شهير يعالج اﻷكزيما بسبب تلوثه ببكتيريا خطيرة

كتب : وكالات

11:12 ص 16/05/2026

أعلنت شركة فارماكال، التي تتخذ من ولاية ويسكونسن مقراً لها، سحب أحد الكريمات الشائعة المستخدمة في علاج الأكزيما والمباع عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية، بعد اكتشاف تلوثه بنوع من البكتيريا الخطيرة وفقاً لما أعلنته الجهات الصحية.

وجاء قرار السحب بعدما تبين أن المنتج يحتوي على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، المعروفة أيضاً باسم العنقوديات الذهبية، وهي بكتيريا توجد بشكل طبيعي على جلد أغلب الأشخاص وداخل أنوف ما يقرب من 30 بالمئة منهم، وغالباً لا تسبب مشكلات صحية.
لكن الخطورة تظهر عند دخول هذه البكتيريا إلى الجسم من خلال الجروح أو المناطق الحساسة، إذ قد تؤدي إلى التهابات حادة ومضاعفات خطيرة قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، خصوصاً لدى أصحاب المناعة الضعيفة أو المصابين بجروح أو حروق أو أمراض جلدية مزمنة.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في إشعار خاص بعملية السحب، من أن استخدام الكريم الملوث، الذي كان يُباع في متاجر "إتش إي بي" ومنصة "أمازون"، قد يتسبب في التهابات موضعية أو يؤدي إلى انتقال العدوى إلى أعضاء داخلية في الجسم، مثل صمامات القلب والعظام والمفاصل، كما قد يتسبب في تسمم الدم الذي يهدد الحياة.
وأوضحت المعلومات المتعلقة بالمنتج أن العبوة المشمولة بالسحب هي أنبوب بوزن 177 ملليلتراً يحمل رقم المنتج 5106 والرمز الشريطي 012277051067، على أن تنتهي مدة صلاحيته في نوفمبر 2026.

وأكدت الشركة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات أو أضرار مرتبطة باستخدام المنتج، لكنها طالبت جميع من قاموا بشرائه بالتوقف فوراً عن استخدامه والتخلص منه.
ويُعرف هذا الكريم بفاعليته في تهدئة البشرة، بما يشمل المناطق المصابة بالأكزيما، كما يوفر تخفيفاً سريعاً ومستداماً للحكة والتهيج والجفاف، إضافة إلى استخدامه للأطفال والرضع والمساعدة في الحد من تكرار الأعراض.

ويحتوي المنتج على مادة دقيق الشوفان الغروي التي تعمل كحاجز طبيعي للبشرة وتساعد على ترطيبها وتقليل الالتهابات، وكانت تُصنف على أنها مادة آمنة حتى للأطفال والرضع.
ولم تتضح حتى الآن الطريقة التي أدت إلى تلوث الكريم بالبكتيريا، رغم أن عدوى المكورات العنقودية الذهبية يمكن علاجها عادة بالمضادات الحيوية، إلا أن مخاوف متزايدة برزت مؤخراً بسبب ظهور سلالات مقاومة للعلاج، ما قد يزيد من خطورة العدوى ويرفع احتمالات حدوث مضاعفات شديدة.

