التزمت العاصمة الصينية بكين، صمتا لافتا حيال الأنباء التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن موافقة نظيره الصيني شي جين بينج على طلبية شراء 200 طائرة من شركة "بوينج" الأمريكية، حيث امتنعت الحكومة الصينية عن تأكيد أو نفي تفاصيل هذه الصفقة الضخمة حتى الآن.

ورغم التصريحات الصادرة من البيت الأبيض حول هذا الاتفاق التجاري الكبير، إلا أن الجانب الصيني لا يزال يتجنب الخوض في الأرقام أو المواعيد الرسمية للتنفيذ، مما يُثير تساؤلات حول طبيعة التفاهمات النهائية التي تمت خلال المحادثات الثنائية خلف الأبواب المغلقة.

الخارجية الصينية تكتفي بالحديث عن التفاهمات المشتركة وتتجنب الرد المباشر

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون، الرد بشكل مباشر على التساؤلات المتعلقة بصفقة الطائرات، مكتفيا بالإشارة إلى ضرورة عمل البلدين على تفعيل التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين.

وشدد المتحدث، خلال مؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، على أهمية ضخ مزيد من الاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي دون أن يُقدّم أي معلومات ملموسة حول ما إذا كانت بكين قد وقّعت بالفعل على اتفاقية الشراء، وهو ما يعكس رغبة صينية في الحفاظ على مرونة دبلوماسية وتجنب الإعلان المبكر عن الالتزامات المالية الضخمة قبل ترتيب كافة الملفات العالقة.

ترامب يكشف كواليس التفاوض وتفاصيل زيادة حجم الطلبية الصينية

أعلن الرئيس ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الخميس، أن نظيره شي وافق على طلب شراء 200 طائرة من الطرازات الكبيرة، مشيرا إلى أن شركة "بوينج" كانت تطمح في البداية للحصول على طلبية أصغر تشمل 150 طائرة فقط، إلا أن المفاوضات انتهت برفع العدد إلى 200 طائرة.

ووفقا لـ"ترامب"، فإن هذه الخطوة تُمثّل مكسبا كبيرا لقطاع الطيران الأمريكي رغم أن البيت الأبيض لم يُقدّم حتى الآن تفاصيل تقنية دقيقة حول أنواع الطائرات أو الجداول الزمنية للتسليم، وهو ما ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات حول مدى إلزامية هذه التفاهمات في ظل غياب أي إعلان رسمي من الجانب المشتري.

غموض يلف نتائج الزيارة وغياب الإعلانات الرسمية عن صفقات الطاقة والزراعة

لم تعلن بكين حتى اللحظة عن توقيع أي اتفاقيات ملموسة خلال زيارة الدولة التي قام بها ترامب واستمرت يومين، حيث تهرب المتحدث باسم الخارجية الصينية من تقديم معلومات محددة عند سؤاله عن صفقات محتملة تشمل شراء النفط الأمريكي أو الأتربة النادرة والسلع الزراعية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُشير هذا "التكتم الصيني" إلى أن التوافقات التي تم التوصل إليها قد لا تزال في مرحلة "التفاهمات المبدئية" ولم تصل بعد إلى مرحلة العقود القانونية المبرمة، مما يجعل الأسواق والمراقبين في حالة ترقب لما ستُسفر عنه الأيام القادمة من إعلانات رسمية قد تؤكد أو تفند الرواية الأمريكية للزيارة.