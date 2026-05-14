أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامه برفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.

انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس، أن اقتحام بن غفير استفزاز مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الدينية.

وأكدت مصر رفضها الكامل لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وحذرت مصر من خطورة تلك التصرفات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الغضب والتوتر وتسهم في زيادة حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة والضفة الغربية.

القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وشددت مصر على أن مدينة القدس الشرقية تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدة ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبار أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، تحت الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.

وجددت مصر تحذيرها من مغبة استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمقدسات والتوسع الاستيطاني والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 1334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ذي الصلة.