قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأمريكية تمكنت من تحقيق أهدافها العسكرية في إيران، مؤكداً أنهم نجحوا خلال أقل من 40 يوماً في تحقيق الأهداف العسكرية.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس، أن النظام الإيراني دأب منذ عام 1979 على بث الرعب في أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية والمسيرات ألقت بظلال ثقيلة على المنطقة، مؤكداً أن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز أي استخدامات مدنية سلمية.

قائد القيادة المركزية الأمريكية: أضعفنا قدرة إيران بالمنطقة

وأضاف كوبر: "أضعفنا قدرة إيران على بسط نفوذها العسكري وتهديد استقرار المنطقة ومصالحنا"، مشيراً إلى أن إيران لن تبني ترسانة الأسلحة لسنوات، لأن 90% من قاعدة الصناعة الدفاعية دمرت.

كوبر: حماس وحزب الله والحوثيين أصبحوا معزولين عن إيران

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله والحوثيين أصبحوا معزولين تماما عن إمدادات إيران، مضيفاً: "مع استمرار المفاوضات مع إيران فإن مهمتنا هي أن نكون مستعدين للتحرك".

نشر أكثر من 50 ألف جندي أمريكي بالشرق الأوسط

وأوضح كوبرأنه تم نشر أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في منطقة عمليات القيادة، لافتاً إلى أن ضمان التفوق يتطلب استعداداً للتحرك إذا اختارت طهران الانتقام بدلاً من ضبط النفس.

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نحافظ على وضعية تتيح دعم الدبلوماسية وتزويد الرئيس ووزير الحرب بخيارات متنوعة"، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية شنت عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن عملية "الغضب الملحمي" ستكون نقطة تحول أكثر تأثيراً وأهمية، موضحاً أن هناك انهياراً لمنظومة القيادة والسيطرة وتدهوراً هائلاً في القدرات العسكرية لإيران.

كوبر: إيران غير قادرة على إنتاج مزيد من الصواريخ

وأشار كوبر إلى أن إيران غير قادرة على إنتاج مزيد من الصواريخ أو المسيرات، مضيفاً: "لا نرى سوى زورقين إيرانيين سريعين أو 3 في هرمز بعد أن كنا نرى ما بين 20 إلى 30".

وأوضح أن الوضع في مضيق هرمز يتسم بقدر كبير من التعقيد في هذه الأيام، مؤكداً أن قدرة إيران على تعطيل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير.