استقبل قبل قليل، الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بكين.

ووصل ترامب إلى قاعة الشعب الكبرى في بيجين لعقد محادثات ثنائية مع نظيره الصيني.

يعد اجتماع ترامب مع شي أول لقاء من نوعه لرئيس أمريكي، منذ زيارة ترامب للصين قبل 9 سنوات.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وشي خلال القمة، ملفات الذكاء الاصطناعي وتايوان والتجارة، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.