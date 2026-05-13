بقيادة فرنسا وبريطانيا.. أستراليا تعتزم الانضمام إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز

كتب : وكالات

05:13 ص 13/05/2026

أعلنت أستراليا، فجر اليوم الأربعاء، أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا، لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة، بقيادة البلدين الأوروبيين.

أضاف مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة، قائلا: "إن أستراليا تساهم بطائرة مراقبة سبق أن أرسلتها إلى المنطقة لصد الهجمات الإيرانية".

وأكد الوزير في بيان: "أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة بريطانيا وفرنسا، بمجرد إنشائها".

وأشار إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية، وفقا لسكاي نيوز.

