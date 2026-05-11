أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الصيني شي جين بينج، قائلا إنه "يقود مليارا و400 مليون شخص بقبضة حديدية"، حيث جاءت هذه الإشادة خلال تصريحات أدلى بها ترامب في وقت يستعد فيه لعقد قمة مهمة مع شي، وسط توقعات بأن يتصدر ملف مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان أجندة المباحثات.

قمة مرتقبة بين ترامب وشي

أكد ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين، أنه ينوي خوض مباحثات جادة مع نظيره الصيني حول هذا الملف الحساس، مشيرا إلى أن مستقبل الدعم العسكري لتايوان بات خاضعا لمنطق التفاوض المباشر بين القوتين العظميين ضمن سعي واشنطن لإعادة رسم خارطة علاقاتها مع بكين.

طموحات بكين وتعهدات واشنطن بفتح نقاشات حول الصفقات العسكرية

أوضح الرئيس الأمريكي، أن نظيره الصيني أعرب بوضوح عن رغبة بلاده في توقف الولايات المتحدة عن توريد الأسلحة لتايوان، وهو ما تعهد ترامب بمناقشته خلال القمة المرتقبة، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".

ووصف ترامب، هذا الملف بأنه "واحد من بين قضايا عديدة ومعقدة" سيتم طرحها على طاولة البحث، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تُمانع في طرح موضوعات كانت تُعد في السابق من الثوابت غير القابلة للتفاوض وذلك في إطار رؤيته لإبرام اتفاقيات كبرى تخدم المصالح الأمريكية.

إشادة ترامب بقيادة الرئيس شي وبناء علاقة شخصية قوية

تحدث ترامب بنبرة "إيجابية" عن طبيعة علاقته مع الرئيس الصيني، مشيرا إلى أنهما ينسجمان معا بشكل جيد بالرغم من الاختلافات السياسية الجوهرية، واصفا إياه بأنه يقود بلدا يضم مليارا و400 مليون نسمة بـ"قبضة حديدية"، معربا عن تقديره للروح الوطنية التي يتمتع بها شي وحبه لبلاده.

ويرى مراقبون، أن هذه الكيمياء الشخصية بين الزعيمين قد تمهد الطريق لتفاهمات غير متوقعة في ملفات شائكة لطالما كانت سببا في توتر العلاقات الدولية.