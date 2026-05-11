أمين الجامعة العربية يدين استهداف الكويت والبحرين والإمارات والمياه الإقليمية لقطر

كتب : مصراوي

12:40 ص 11/05/2026

أحمد أبو الغيط

القاهرة (أ ش أ)

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت أراضي دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة والمياه الإقليمية لدولة قطر، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي.

كما أعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها، وذلك عقب إعلان السلطات البحرينية القبض على 41 شخصاً على صلة بجهات أجنبية حاولوا تقويض أمن واستقرار المملكة.

وأعرب "أبو الغيط" عن رفضه المطلق لهذا التصعيد غير المبرر والذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي الليلة، تحذير الأمين العام من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى إنزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى، معبراً عن تضامنه الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تقرر اتخاذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها.

