إعلان

إيران: ندرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب ولم نتوصل لرد نهائي

كتب : محمود الطوخي

07:46 م 07/05/2026

إسماعيل بقائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار مراجعة الرسائل الأمريكية الواردة عبر باكستان، مؤكدة أنها لم تتوصل بعد إلى رد نهائي على اقتراح أمريكي لإنهاء حرب إيران.

موقف إيران وأمريكا من المفاوضات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لا تزال تدرس "رسائل" الولايات المتحدة التي تسلمتها عبر الوسيط الباكستاني، مشيرا إلى أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي المقترح الأمريكي الأخير.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصدر إقليمي، من المتوقع أن تقدم طهران ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء الخميس.

بنود اتفاق إنهاء حرب إيران

ويسعى الاقتراح الأمريكي المكون من صفحة واحدة إلى إعلان نهاية حرب إيران، مع بدء فترة تفاوض مدتها 30 يوما لحل النقاط العالقة بين الطرفين.

وتهدف هذه المفاوضات بين إيران وأمريكا إلى حسم ملفات جوهرية تشمل القضايا النووية، والأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقترح واشنطن لإنهاء الحرب باكستان إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
رياضة محلية

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
زووم

طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
اقتصاد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
نصائح طبية

6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
صياد الهواجس" في قبضة العدالة.. القصة الكاملة لمتحرش سور كلية البنات"
حوادث وقضايا

صياد الهواجس" في قبضة العدالة.. القصة الكاملة لمتحرش سور كلية البنات"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر