أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار مراجعة الرسائل الأمريكية الواردة عبر باكستان، مؤكدة أنها لم تتوصل بعد إلى رد نهائي على اقتراح أمريكي لإنهاء حرب إيران.

موقف إيران وأمريكا من المفاوضات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لا تزال تدرس "رسائل" الولايات المتحدة التي تسلمتها عبر الوسيط الباكستاني، مشيرا إلى أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي المقترح الأمريكي الأخير.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصدر إقليمي، من المتوقع أن تقدم طهران ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء الخميس.

بنود اتفاق إنهاء حرب إيران

ويسعى الاقتراح الأمريكي المكون من صفحة واحدة إلى إعلان نهاية حرب إيران، مع بدء فترة تفاوض مدتها 30 يوما لحل النقاط العالقة بين الطرفين.

وتهدف هذه المفاوضات بين إيران وأمريكا إلى حسم ملفات جوهرية تشمل القضايا النووية، والأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز.