نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين باكستانيين، أن إسلام آباد سلّمت واشنطن ردا إيرانيا مُعدّلا يتناول الشروط الأمريكية الأخيرة الرامية لإنهاء الحرب، إذ تتزامن هذه الخطوة الدبلوماسية في لحظة فارقة من عمر الصراع، حيث يسعى الوسطاء لتقريب وجهات النظر المتصادمة بين البيت الأبيض وطهران وتجاوز العقبات التي أدت إلى انسداد مسار التفاوض خلال الأسابيع الماضية.

تفاؤل حذر بقُرب التوصل لاتفاق نهائي

بحسب الشبكة الأمريكية، أبدى المسؤولون الباكستانيون، "تفاؤلا ملحوظا" بشأن النتائج المرجوة من الرد الجديد، معتبرين أن التوصل إلى اتفاق بات اليوم أقرب من أي وقت مضى حتى قبل أن تُقدّم إيران عرضها المُعدّل.

ترقب في واشنطن لتقييم المبادرة الجديدة

تتجه الأنظار الآن نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، لتقييم تفاصيل الرد الإيراني ومدى استجابته للخطوط الحمراء التي وضعتها إدارة ترامب.

ومن المتوقع أن تبدأ الدوائر السياسية والعسكرية في واشنطن مراجعة دقيقة للبنود المُعدّلة لتحديد ما إذا كانت كافية لإعلان وقف إطلاق النار، أو أنها تتطلب جولات إضافية من المكوك الدبلوماسي الذي تقوده باكستان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن طهران سلّمت، أمس الخميس، مقترحها الأحدث للمفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين، إذ تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية حيث تُسابق القوى الإقليمية والدولية الزمن لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران وتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية شاملة.